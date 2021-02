Covid, ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Usa, ok da esperti Fda a vaccino “monodose” di Johnson & Johnson (Di sabato 27 febbraio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (27 febbraio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19, a fronte di 5,8 milioni di dosi consegnate (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 27 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 7,10 – Biden: Abbiamo terzo vaccino sicuro” – Joe Biden sottolinea l’importanza del via degli esperti al terzo vaccino ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021), ledi oggi (27 febbraio 2021) in Italia e nelOGGI – Sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose delcontro il-19, a fronte di 5,8 milioni di dosi consegnate (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte lesul19 in Italia e neldi oggi, sabato 27 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 7,10 – Biden: Abbiamo terzosicuro” – Joe Biden sottolinea l’importanza del via deglial terzo...

Agenzia_Ansa : Altro balzo di positivi al #Covid nelle ultime 24 ore in Italia: 19.886 nuovi casi e 308 vittime #ANSA - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - fanpage : #Covid19, 20499 contagi nelle ultime 24 ore, oltre 235mila tamponi effettuati: il bollettino di oggi, #26febbraio - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione - SkyTG24 : Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione -