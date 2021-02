Covid, tutta la provincia di Frosinone da lunedì 1 marzo entra in zona arancione (Di sabato 27 febbraio 2021) 'La provincia di Frosinone sarà zona arancione a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 marzo . È in corso la predisposizione dell'ordinanza, a seguito della relazione epidemiologia della Asl di ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Ladisaràa partire dalle ore 00.01 di. È in corso la predisposizione dell'ordinanza, a seguito della relazione epidemiologia della Asl di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutta Covid, tutta la provincia di Frosinone da lunedì 1 marzo entra in zona arancione Lo comunica l'Unità di crisi Covid - 19 della Regione Lazio. Oggi 27 febbraio i nuovi positivi sono ... Il virus circola in tutta la provincia, si annida ovunque. 4 i casi di variante accertati. Anche ...

Covid Lazio, Frosinone zona arancione Tutta la provincia da lunedì 1 marzo

"La provincia di Frosinone sarà zona arancione a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 marzo". Lo comunica l'Unità di crisi Covid - 19 della Regione Lazio. "E' in ...

