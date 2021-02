Covid: Toscana resta arancione. Pistoia e Siena province rosse, come le regioni Basilicata e Molise (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco i nuovi colori del Covid: la Toscana resta arancione, ma le province di Pistoia e Siena, come annunciato, diventano rosse. In rosso anche Basilicata e Molise, mentre altre tre regioni - Lombardia, Piemonte e Marche - passano in arancione e vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono in totale dieci, oltre alle province di Trento e Bolzano, più della metà del Paese, alle quali vanno aggiunti i lockdown locali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco i nuovi colori del: la, ma lediannunciato, diventano. In rosso anche, mentre altre tre- Lombardia, Piemonte e Marche - passano ine vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono in totale dieci, oltre alledi Trento e Bolzano, più della metà del Paese, alle quali vanno aggiunti i lockdown locali L'articolo proviene da Firenze Post.

