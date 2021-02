Covid, Speranza firma nuove ordinanze: Sardegna in zona bianca | In Campania scuole chiuse fino al 14 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove aree regionali: Lombardia, Marche e Piemonte passano in 'arancione', Basilicata e Molise in 'rosso', la Sardegna è la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministro della Salute Robertohato lesullearee regionali: Lombardia, Marche e Piemonte passano in 'arancione', Basilicata e Molise in 'rosso', laè la ...

