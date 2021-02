Covid | Speranza firma le ordinanze | Marche | Piemonte e Lombardia in arancione - La Sardegna è prima la Regione a diventare bianca

(Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì cambiano i colori delle Regioni in Italia. Il ministro della Salute Robertohato lepassano dal giallo all', mentre Molise e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

13.37,da lunedì Sardegna fascia bianca Da lunedì 1° marzo passano in fascia arancione tre Regioni, ... Queste le disposizioni contenute nelle ordinanze firmate dal ministro della Salute...La Sardegna è la prima regione d'Italia a entrare nella cosiddetta "zona bianca" lo ha stabilito il ministro della salute Robertoall'interno del provvedimento che ha fissato i colori per tutte le altre zone d'Italia. I positivi dati epidemiologici consentiranno di ridurre ai minimi termini per gli abitanti dell'isola ...Un’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, l’ha infatti incoronata zona bianca: una novità introdotta dal governo Conte nel suo ultimo periodo di attività. Le Regioni che saranno ...Zona rossa e arancione, cambiano i colori delle regioni. Il prossimo dpcm anti Covid sarà in vigore dal 6 marzo per un mese. E nel testo dato alle Regioni si legge che Pasqua e ...