Covid, sono 4.191 i nuovi positivi in Lombardia: 315 a Bergamo (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministero della Salute rende noto che sono 18.916 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Nella giornata di venerdì 26 febbraio i positivi erano stati 20.499. Aumentano invece le vittime: 280 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 253 nella giornata di venerdì. sono 323.047 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 325.404 di venerdì 265 febbraio. Il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al giorno precedente quando era 6,3%. sono 2.216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 22 unità rispetto a venerdì. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 163. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.372

