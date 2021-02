Covid, Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) Grazie ai dati epidemiologici positivi il ministro Speranza dà il via libera. Restano in vigore sull’isola solo l’obbligo all’uso della mascherina e il distanziamento sociale Leggi su corriere (Di sabato 27 febbraio 2021) Grazie ai dati epidemiologici positivi il ministro Speranza dà il via libera. Restano in vigore sull’isola solo l’obbligo all’uso della mascherina e il distanziamento sociale

repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - RaiNews : #Covid, firmate le ordinanze: #Sardegna da lunedì in area bianca - Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Caminfusa135791 : @marcodifonzo Sardegna non ha covid ? Beati loro! -