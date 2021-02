Covid, sale il numero dei ricoveri al San Pio. Nelle ultime 24 ore registrato un altro decesso (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un decesso nei reparti Covid del San Pio: a perdere la vita una persona residente in un’altra provincia. Continua a salire il numero dei ricoveri, oggi 43 e dunque tre in più di ieri. Fermo a cinque, invece, il totale dei pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, infine, non è stata registrata nessuna dimissione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unnei repartidel San Pio: a perdere la vita una persona residente in un’altra provincia. Continua a salire ildei, oggi 43 e dunque tre in più di ieri. Fermo a cinque, invece, il totale dei pazienti in terapia intensiva.24 ore, infine, non è stata registrata nessuna dimissione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - sportli26181512 : #Verona, un positivo al #Covid nella squadra: stasera c'è la Juve: Sul sito ufficiale del club si legge di un conta… - ClaudioBusinaro : Abitanti 0 Covid 0 , si sale attrezzati , possibilmente cell Attivo , se prende , si anima una volta all'anno , ch… - alex_liccardo : Covid, sale l'indice Rt: la stretta in cinque regioni e l'allarme sui contagi a scuola #COVID19italia via @Corriere - senesedoc79 : RT @RadioSienaTV: Scotte, sale il numero di pazienti in area Covid: 87 - -