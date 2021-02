Covid, report Iss: “Da metà gennaio trend dei casi in calo tra i sanitari e gli over 80. È l’effetto della campagna di vaccinazione” (Di sabato 27 febbraio 2021) “A partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione del numero di casi negli operatori sanitari e nei soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni, verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso”. È quanto segnala l’Istituto superiore di sanità, nell’aggiornamento nazionale del 24 febbraio sull’epidemia di Covid-19. Un dato che l’Iss evidenzia anche postando un grafico su Twitter. “La curva epidemica dei casi riportati come operatori sanitari e la curva dei casi non riportati come operatori sanitari hanno avuto un andamento molto simile fino alla seconda metà di gennaio – si legge nel passaggio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “A partire dalla secondadisi osserva unin diminuzione del numero dinegli operatorie nei soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni, verosimilmente ascrivibile alladiin corso”. È quanto segnala l’Istituto superiore di sanità, nell’aggiornamento nazionale del 24 febbraio sull’epidemia di-19. Un dato che l’Iss evidenzia anche postando un grafico su Twitter. “La curva epidemica deiriportati come operatorie la curva deinon riportati come operatorihanno avuto un andamento molto simile fino alla secondadi– si legge nel passaggio del ...

