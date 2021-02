Covid, province di Rimini, Ravenna e Cesena passano in zona arancione “scuro”. Stretta anche per la provincia di Frosinone (Di sabato 27 febbraio 2021) I contagi crescono e in tutta Italia aumentano i territori dove è necessaria una Stretta per circoscrivere l’aumento dei positivi al coronavirus. Dopo Bologna, in Emilia-Romagna anche le province di Rimini, Ravenna e Cesena entrano in zona arancione scuro: l’ordinanza della Regione scatterà il 2 marzo e durerà due settimane, coinvolgendo tutti i comuni della Ausl Romagna escluso il distretto di Forlì. Provvedimento simile anche nel Lazio, dove da lunedì primo marzo tutta la provincia di Frosinone diventerà zona arancione. L’ordinanza che il governatore Stefano Bonaccini firmerà tra domenica e lunedì prevede le misure già in vigore per Bologna e per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) I contagi crescono e in tutta Italia aumentano i territori dove è necessaria unaper circoscrivere l’aumento dei positivi al coronavirus. Dopo Bologna, in Emilia-Romagnaledientrano in: l’ordinanza della Regione scatterà il 2 marzo e durerà due settimane, coinvolgendo tutti i comuni della Ausl Romagna escluso il distretto di Forlì. Provvedimento similenel Lazio, dove da lunedì primo marzo tutta ladidiventerà. L’ordinanza che il governatore Stefano Bonaccini firmerà tra domenica e lunedì prevede le misure già in vigore per Bologna e per ...

