Covid Piemonte, 1.188 nuovi contagi e 14 morti: bollettino (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 1.888 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Registrati inoltre altri 14 morti. I nuovi positivi sono pari al 4,6% dei 25.766 tamponi eseguiti, di cui 17.978 antigenici. Dei 1.188 nuovi casi, gli asintomatici sono 446 (37,5% ). I casi sono 198 di screening, 642 contatti di caso, 348 con indagine in corso, 20 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 107 in ambito scolastico e 1.061 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 250.260, 21.809 Alessandria, 12.786 Asti, 8.558 Biella, 33.847 Cuneo, 19.417 Novara, 132.115 Torino, 9.256 Vercelli, 9.307 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.213 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 1.952 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 1.888 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 27 febbraio. Registrati inoltre altri 14. Ipositivi sono pari al 4,6% dei 25.766 tamponi eseguiti, di cui 17.978 antigenici. Dei 1.188casi, gli asintomatici sono 446 (37,5% ). I casi sono 198 di screening, 642 contatti di caso, 348 con indagine in corso, 20 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 107 in ambito scolastico e 1.061 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 250.260, 21.809 Alessandria, 12.786 Asti, 8.558 Biella, 33.847 Cuneo, 19.417 Novara, 132.115 Torino, 9.256 Vercelli, 9.307 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.213 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1.952 ...

