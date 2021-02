Covid, otto interdittive antimafia ad aziende nel Napoletano (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – otto provvedimenti antimafia interdittivi nei confronti di imprese dell’area metropolitana di Napoli operanti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi sono stati adottati dal Prefetto di Napoli Marco Valentini nell’ambito dei controlli relativi alle erogazioni di contributi dello Stato a favore delle imprese disposti in relazione all’emergenza Covid-19. Le imprese interessate dai provvedimenti hanno sede nella città di Napoli, Giugliano in Campania e Villaricca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –provvedimentiinterdittivi nei confronti di imprese dell’area metropolitana di Napoli operanti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi sono stati adottati dal Prefetto di Napoli Marco Valentini nell’ambito dei controlli relativi alle erogazioni di contributi dello Stato a favore delle imprese disposti in relazione all’emergenza-19. Le imprese interessate dai provvedimenti hanno sede nella città di Napoli, Giugliano in Campania e Villaricca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

