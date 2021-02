Covid, Noi Consumatori: "Condono tombale o molte aziende e professionisti falliranno" (Di sabato 27 febbraio 2021) "Se non verrà prorogata la cassa integrazione congiuntamente alla ripresa economica sarà caos e poi guerra civile perché la gente non potrà mangiare e la speranza vaccini si allontana senza di più. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 27 febbraio 2021) "Se non verrà prorogata la cassa integrazione congiuntamente alla ripresa economica sarà caos e poi guerra civile perché la gente non potrà mangiare e la speranza vaccini si allontana senza di più. ...

Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - myrtamerlino : #Israele ha deciso di pagare ogni #vaccino il doppio e come d'incanto le dosi arrivano subito. Si dice pagare mon… - ladyonorato : All’estero qualcuno indaga su effetti collaterali fatali del vac cino Pfi zer. Da noi guai a parlarne... - monikindaaaa : RT @Masssimilianoo: Studentessa: 'Professor #Conte, mio papà non ce la fa più, è stato in terapia intensiva per il Covid, e poi aveva un ri… - donnarsm : @RadioSavana non ci posso credere..... ma dove stiamo andando?? cosa c'è realmente dietro sto covid??? cosa arriva?… -