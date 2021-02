Covid, news di oggi. Verso una Pasqua blindata, in Italia fatti 4 milioni di vaccini. LIVE (Di sabato 27 febbraio 2021) Prende forma il prossimo dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese. Parrucchieri chiusi in zona rossa; cinema, teatri e musei riaprono il 27 marzo; dad almeno al 50% per le superiori. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 1,37 milioni di richiami Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021) Prende forma il prossimo dpcm anti-, che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese. Parrucchieri chiusi in zona rossa; cinema, teatri e musei riaprono il 27 marzo; dad almeno al 50% per le superiori. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4le dosi di vaccino somministrate in, di cui 1,37di richiami

