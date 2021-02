Covid, news di oggi. Bollettino: 18.916 contagi su 323.047 tamponi, 280 decessi. LIVE (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Passano in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 1,37 milioni di richiami. Attesa per nuovo Bollettino Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Passano in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 1,37 milioni di richiami. Attesa per nuovo

