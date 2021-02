Covid, news di oggi. Bollettino: 18.916 contagi su 323.047 tamponi, 280 decessi. LIVE (Di sabato 27 febbraio 2021) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 5,85%. Aumetano le terapie intensive (+22) e ricoveri ordinari (+80). Cts: scuole chiuse in zona rossa o con alta incidenza del virus. Speranza ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo: vanno in area arancio le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Dal 2 marzo per 2 settimane zona arancio scuro per Rimini, Ravenna e Cesena Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività al 5,85%. Aumetano le terapie intensive (+22) e ricoveri ordinari (+80). Cts: scuole chiuse in zona rossa o con alta incidenza del virus. Speranza ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo: vanno in area arancio le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Dal 2 marzo per 2 settimane zona arancio scuro per Rimini, Ravenna e Cesena

