Covid nelle carceri | 9 vittime in Campania Ciambriello | “Urge avviare vaccinazioni”

Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – "Chiedo alle autorità sanitarie campane, al provveditore dell'Amministrazione penitenziaria di avviare al più presto la vaccinazione nelle strutture chiuse del carcere, sia per agenti di polizia penitenziaria che per i detenuti che ne facciano richiesta, visto l'elevato stato di promiscuità e di rischio". Cosi' il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. "In molte Regioni – ricorda – sono iniziate le vaccinazioni per agenti di polizia penitenziaria. Un agente di polizia penitenziaria, 50 anni, padre di due figli, è morto per Covid-19 nell'ospedale di Maddaloni. E' il quarto in Campania, cosi' some sono quattro i detenuti morti per Covid e il medico sanitario di Secondigliano. Il virus e' entrato da mesi dietro le ...

