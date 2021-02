Covid, l’allarme del garante dei detenuti: Urge avviare vaccinazioni nelle carceri (Di sabato 27 febbraio 2021) “Chiedo alle autorità sanitarie campane, al provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di avviare al più presto la vaccinazione nelle strutture chiuse del carcere, sia per agenti di polizia penitenziaria che per i detenuti che ne facciano richiesta, visto l’elevato stato di promiscuità e di rischio”. Così il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. “In molte Regioni – ricorda – sono iniziate le vaccinazioni per agenti di polizia penitenziaria. Un agente di polizia penitenziaria,50 anni, padre di due figli, è morto per Covid 19 nell’ospedale di Maddaloni. È il quarto in Campania, così some sono quattro i detenuti morti per Covid e il medico sanitario di Secondigliano. Il virus è entrato da mesi dietro le sbarre e la sua ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) “Chiedo alle autorità sanitarie campane, al provveditore dell’Amministrazione penitenziaria dial più presto la vaccinazionestrutture chiuse del carcere, sia per agenti di polizia penitenziaria che per iche ne facciano richiesta, visto l’elevato stato di promiscuità e di rischio”. Così ilcampano dei, Samuele Ciambriello. “In molte Regioni – ricorda – sono iniziate leper agenti di polizia penitenziaria. Un agente di polizia penitenziaria,50 anni, padre di due figli, è morto per19 nell’ospedale di Maddaloni. È il quarto in Campania, così some sono quattro imorti pere il medico sanitario di Secondigliano. Il virus è entrato da mesi dietro le sbarre e la sua ...

