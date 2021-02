(Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Esprimo il più profondo cordoglio per ildel collega Stefano Cecchi di Kublaidi Carmignano. Un primo segnale didi un mondo, il nostro, che non ce la fa più. Da agosto dello scorso anno non abbiamo avuto più sostegno e nella situazione contingente diventa sempre più difficile andare avanti". Ad affermarlo in una nota è Ivana, presidente-Confcommercio. "Mi auguro - spiega - che il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, possa al più presto venirci incontro e arginare la situazione drammatica affinché episodi così estremi non si ripetano. E' un primo segnale gravissimo. Sono vicina alla famiglia e alla socia che con Stefano ogni mattina ha alzato la serranda sperando che qualcosa cambiasse, ma così non è stato. Questo impone una ...

TV7Benevento : Covid: Jelinic (Fiavet), 'suicidio titolare agenzia viaggi segale esasperazione settore'... -

... Levanzo e Marettimo) per proporle come isole free sul modello che si sta sperimentando in ... 'Dal mese di aprile - anticipa il presidente della Fiavet, Ivana - verranno riattivati i voli ...Per Ivana, presidente di Fiavet "il ministero specifico, atteso da anni dal comparto, ... "Il mondo fieristico in periodo pre generava solo su Milano e l'area metropolitana 4,3 miliardi di ...