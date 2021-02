Covid Italia, Sestili: “Rt a 1,2 secondo nostri dati”‘ (Di sabato 27 febbraio 2021) L’indice Rt a 0,99 non rispecchia la situazione attuale dell’Italia alle prese con il coronavirus. “Il valore di 0,99 è su dati di 2 settimane fa che non rispecchiano assolutamente la situazione attuale”, dice all’Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, sul web con un proprio sito www.giorgioSestili.it, in un’analisi dei dati epidemiologici su Covid-19 registrati da Istituto superiore di sanità e ministero. Lo scienziato, citando “una nostra elaborazione”, stima l’Rt “a 1,2”. “Negli ultimi 7 giorni abbiamo registrato un +29% dei casi rispetto ai 7 giorni precedenti: un incremento importante, specie considerando che venivamo da 5 settimane di stabilizzazione dei casi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) L’indice Rt a 0,99 non rispecchia la situazione attuale dell’alle prese con il coronavirus. “Il valore di 0,99 è su dati di 2 settimane fa che non rispecchiano assolutamente la situazione attuale”, dice all’Adnkronos Salute Giorgio, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, sul web con un proprio sito www.giorgio.it, in un’analisi dei dati epidemiologici su-19 registrati da Istituto superiore di sanità e ministero. Lo scienziato, citando “una nostra elaborazione”, stima l’Rt “a 1,2”. “Negli ultimi 7 giorni abbiamo registrato un +29% dei casi rispetto ai 7 giorni precedenti: un incremento importante, specie considerando che venivamo da 5 settimane di stabilizzazione dei casi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giorgio, fisico ...

Agenzia_Ansa : Con l'uso delle mascherine sono stati evitati in Italia 30.000 casi di Covid nella prima ondata della pandemia. Lo… - Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - SeEarn : RT @Agenzia_Ansa: A Milano folla sui Navigli nell'ultimo week-end in fascia gialla. Milanesi seduti ai tavolini dei bar per l'aperitivo o n… - SandraGuerzoni : RT @jacopo_iacoboni: L’Italia ha crollo del pil quasi a due cifre. Uno dei più gravi in Europa Ha numero di morti di Covid x100k abitanti… -