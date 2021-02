Covid, in Lombardia 4.191 nuovi positivi A Bergamo 315 casi. Oltre 45 mila i test (Di sabato 27 febbraio 2021) I dati regionali aggiornati a sabato 27 febbraio nel bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 49 decessi, i guariti/dimessi sono 1.695. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 febbraio 2021) I dati regionali aggiornati a sabato 27 febbraio nel bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 49 decessi, i guariti/dimessi sono 1.695.

