Covid in Francia: il contagio torna a correre. Parigi valuta nuovo lockdown (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo picco - come riporta il quotidiano Parigino Le Parisien - porta la media settimanale dei nuovi casi a quota 21.608 in leggero ma costante aumento da sette giorni. Ed è la varante inglese a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo picco - come riporta il quotidianono Le Parisien - porta la media settimanale dei nuovi casi a quota 21.608 in leggero ma costante aumento da sette giorni. Ed è la varante inglese a ...

enpaonlus : 'Basta carne nelle mense scolastiche, c'è il Covid', il caso di Lione divide la Francia - soldodicaciiio : ho appena visto un video di una manifestazione anti-covid in Francia e sono perplessx cioè anti-covid? che vogliamo… - SaluteLab : ?? Da quando il #covid19 è comparso, diversi trattamenti sono stati proposti durante il tempo. Ora c'è il… - Inoculatore : @mbmarino Dalla TV francese: è legale rifiutare il pagamento in contanti? Perché in Francia molti negozi, causa cov… - Bubbles_Boys : RT @alexandre19935: Ciao Francia, il mio paese dove un nuovo gioco è di gran moda Le bande di tiratori giovanili affrontano lol che sorpres… -