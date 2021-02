Covid, in Campania scuole chiuse dal 1 al 14 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) È stata pubblicata l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stabilisce la chiusura delle scuole dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021?. “È sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università – si legge nel testo -restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”. SCARICA L’ORDINANZA L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) È stata pubblicata l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che stabilisce la chiusura delledal 12021 e fino al 142021?. “È sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delledi ogni ordine e grado, nonché delle Università – si legge nel testo -restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”. SCARICA L’ORDINANZA L'articolo proviene da Ildenaro.it.

