repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - Agenzia_Ansa : Covid: in Campania scuole chiuse dal 1 al 14 marzo Pubblicata l'ordinanza del presidente della Regione De Luca #ANSA - tvoggi : COVID, DE LUCA FIRMA L’ORDINANZA. SCUOLE CHIUSE FINO AL 14 MARZO E’ stata pubblicata l’ordinanza del presidente del… - arual812 : RT @TgLa7: #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole e Università Scuole chiuse inda 1° marzo per l'emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha infatti firmato l'ordinanza che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza dei ...E' stata pubblicata l'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che stabilisce 'la chiusura delle scuole dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021'. 'E' sospesa l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei ...In considerazione delle comunicazioni regionali relative all’aumento in Campania di varianti al covid e alla loro particolare contagiosità soprattutto tra le fasce giovani, il sindaco di Baronissi ...Scuole chiuse in Campania da 1° marzo per l'emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha infatti firmato l'ordinanza che dispone la sospensione dell'attività didattica in ...