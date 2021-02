Covid in Campania: nuovi positivi ancora sopra quota 2mila, 14 i decessi (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta alto, anche se in calo rispetto a ieri, il numero delle nuove positività al Covid-19 riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore. Quattordici i deceduti. Tutti i numeri del bollettino odierno: positivi del giorno: 2.215 (di cui 211 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.806 Sintomatici: 198 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 22.732 (di cui 4.874 antigenici) Totale positivi: 265.058 (di cui 5.750 antigenici) Totale tamponi: 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici)? ?Deceduti: 14 (*)? Totale deceduti: 4.273 Guariti: 911 Totale guariti: 185.794 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta alto, anche se in calo rispetto a ieri, il numero delle nuovetà al-19 riscontrate innelle ultime 24 ore. Quattordici i deceduti. Tutti i numeri del bollettino odierno:del giorno: 2.215 (di cui 211 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.806 Sintomatici: 198 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 22.732 (di cui 4.874 antigenici) Totale: 265.058 (di cui 5.750 antigenici) Totale tamponi: 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici)? ?Deceduti: 14 (*)? Totale deceduti: 4.273 Guariti: 911 Totale guariti: 185.794 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti ...

