Covid | in 4 festeggiavano in un locale a Napoli | multati e struttura chiusa

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In quattro sono stati sorpresi a festeggiare senza mascherina in un panificio di via San Giuseppe dei Ruffi dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo nel centro storico. I poliziotti sono entrati nelin cui hanno sorpreso e sanzionato per inottemperanza alle misure anti-19 un dipendente che stava servendo cibi e bevande al tavolo e le quattro persone intente a festeggiare; disposta anche la chiusura delper un giorno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri di Orotelli (Nu), durante un servizio di controllo volto alla verifica del rispetto delle normative Covid-19, nel monitorare i luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza, hanno s ...