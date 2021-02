COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | la mappa dei contagi in Irpinia

SkyTG24 : Covid, news di oggi. Verso una Pasqua blindata, in Italia fatti 4 milioni di vaccini. LIVE - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - MarcG_69 : RT @immediatonet: ?? #Covid miete altre vittime in #Puglia, 20 morti nel bollettino del 27 febbraio. Nel Foggiano sono 169 i nuovi contagiat… - immediatonet : ?? #Covid miete altre vittime in #Puglia, 20 morti nel bollettino del 27 febbraio. Nel Foggiano sono 169 i nuovi con… - occhio_notizie : Sono a 43 i positivi ricoverati nei reparti #Covid al #SanPio di #Benevento. A riportarlo è il #bollettino di oggi,… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Per leggere ilcon i dati di tutta la Toscana clicca qui .Read More In Evidenza: 20.499 nuovi casi e 253 decessi,26 febbraio 26 Febbraio 2021 Sono 20.499 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 febbraio, secondo ildella ...Sono 1123 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 9mila test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, ...Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 10 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 150 persone sottoposte a tampone. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta ...