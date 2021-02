Covid Germania, 369 morti e quasi 10mila casi in 24 ore (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ salito a 69.888 il numero dei morti in Germania legato al Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l’istituto che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 369 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 9.762 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di oltre 2,4 milioni dall’inizio dell’emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ salito a 69.888 il numero deiinlegato al-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l’istituto che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 369 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 9.762 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di oltre 2,4 milioni dall’inizio dell’emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

