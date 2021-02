sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - zazoomblog : Covid Germania 369 morti e quasi 10mila casi in 24 ore - #Covid #Germania #morti #quasi #10mila - emiliobolles : RT @valy_s: @antonio_bordin @ElenaInvernizzi @jabbaTM @evavola @AndFranchini @LucaSucci @scenarieconomic @cri_lavit EMA: usare Astrazeneca… - liliumasfodel : - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: Covid, Biden estende emergenza nazionale. Germania quasi 12mila nuovi casi e record di contagi in Francia: oltre 31mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

... la carenza di vaccini contro il. Il problema è noto: l'Unione europea ha firmato contratti ... In più, la situazione sanitaria in diversi Paesi - Italia ein testa - fa temere un nuovo ...I dati arrivano da un sondaggio in otto paesi diversi ( Brasile, Cina,, India, Italia, ... Per usare un numero di sintesi, il 66% è favorevole al vaccino per il- 19. La percentuale è ...prorogandone di un anno il congelamento deciso nel 2020 dal governo federale per far fronte alla crisi del coronavirus. È quanto sostiene Eckhardt Rehberg, deputato al Bundestag per l'Unione cristiano ...La recente epidemia di COVID-19 è iniziata per la prima volta a Wuhan (Cina) nel dicembre 2019 e da allora si è diffusa in tutto il mondo a un ritmo rapido. Cina, Italia, Iran, Spagna, Repubblica di ...