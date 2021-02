Covid Friuli | 327 nuovi contagi e 11 morti | bollettino

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 327 ida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 11. La percentuale di positività sui 5.899 tamponi molecolari effettuati è del 5,54%. Sono inoltre 2.180 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (6,46%). I ricoveri registrati nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti risultano essere 355. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.834, con la seguente suddivisione territoriale: 638 a Trieste, 1.415 a Udine, 594 a Pordenone e 187 a Gorizia. I totalmente guariti sono 61.663, i clinicamente guariti 1.989, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere 9.568. Dall’inizio della pandemia in ...

