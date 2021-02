Covid, Fontana firma l’ordinanza: Valgoglio è in fascia rossa (Di sabato 27 febbraio 2021) Il presidente Attilio Fontana, sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, il 27 febbraio ha firmato l’ordinanza n. 710 che inserisce in fascia rossa il comune di Valgoglio in provincia di Bergamo. l’ordinanza entrerà in vigore alle ore 18 del 28 febbraio e sarà valida fino al 7 marzo. Valgoglio, piccolo paese dell’alta Valle Seriana, nei giorni scorsi ha visto aggravarsi il bilancio dei contagi da Covid, con 36 positivi su una popolazione di 586 abitanti. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 18 di domenica 28 febbraio e sarà valido fino al 7 marzo, scaturisce da una segnalazione della Commissione Indicatori dell’Ats di Bergamo, riunita sabato 27 febbraio, e arriva anche in seguito a un confronto con il sindaco di Angelo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) Il presidente Attilio, sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, il 27 febbraio haton. 710 che inserisce inil comune diin provincia di Bergamo.entrerà in vigore alle ore 18 del 28 febbraio e sarà valida fino al 7 marzo., piccolo paese dell’alta Valle Seriana, nei giorni scorsi ha visto aggravarsi il bilancio dei contagi da, con 36 positivi su una popolazione di 586 abitanti. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 18 di domenica 28 febbraio e sarà valido fino al 7 marzo, scaturisce da una segnalazione della Commissione Indicatori dell’Ats di Bergamo, riunita sabato 27 febbraio, e arriva anche in seguito a un confronto con il sindaco di Angelo ...

