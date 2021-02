**Covid: Filiera Italia, tra ristorazione e industria a rischio 400 mila posti** (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Da una stima Filiera Italia fra ristorazione e industria sono a rischio 400.000 posti di lavoro, mentre le perdite economiche hanno ormai superato i 40 miliardi di euro. E’ quanto rileva Filiera Italia commentando le prime anticipazioni del nuovo Dpcm che sembrano stabilire il perdurare dell’obbligo di chiusura a cena anche per i ristoranti in zona gialla.“Ci auguriamo che quanto anticipato non si concretizzi e che sui ristoranti si cambi indirizzo ‘ prosegue il presidente di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia – l’auspicio è che la politica traduca in fatti le raccomandazioni del Cts che escludono che i ristoranti siano luogo di contagio (prendendone in considerazione la riapertura serale a differenza dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Da una stimafrasono a400.000 posti di lavoro, mentre le perdite economiche hanno ormai superato i 40 miliardi di euro. E’ quanto rilevacommentando le prime anticipazioni del nuovo Dpcm che sembrano stabilire il perdurare dell’obbligo di chiusura a cena anche per i ristoranti in zona gialla.“Ci auguriamo che quanto anticipato non si concretizzi e che sui ristoranti si cambi indirizzo ‘ prosegue il presidente di, Luigi Scordamaglia – l’auspicio è che la politica traduca in fatti le raccomandazioni del Cts che escludono che i ristoranti siano luogo di contagio (prendendone in considerazione la riapertura serale a differenza dei ...

