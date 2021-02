stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - RegioneER : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Emilia, 2.542 nuovi contagi e 32 morti: bollettino - Adnkronos : #Covid #Emilia, 2.542 nuovi contagi e 32 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

Scuole chiuse anche in Campania . Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'...Intanto inRomagna si valuta la possibilità di estendere la zona 'arancione scuro' , che al momento interessa 14 comuni dell'Imolese e la Città Metropolitana di Bologna.: il bollettino ...Si è sottoposto a test rapido a Roma per partecipare all'assemblea dei presidenti di Regioni dove è stato eletto vicepresidente ...Sono 32 i decessi in 24 ore, 2.542 i contagiati, scende l’età media dei positivi a 41 anni. Balzo dell’incidenza sulla popolazione, da 6,4% a 7,9% ...