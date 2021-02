Covid e scuola, Cts a Draghi: 'C'è impatto su contagi ma chiusure in base a Comuni e Province'. Zone rosse verso la Dad (Di sabato 27 febbraio 2021) Le scuole verso la chiusura nelle Zone rosse e nei luoghi dove ci sono soglie alte di contagio, a prescindere dai colori. Sono pronte ad entrare nel nuovo Dpcm le nuove misure sugli istituti, dopo una ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Le scuolela chiusura nellee nei luoghi dove ci sono soglie alte dio, a prescindere dai colori. Sono pronte ad entrare nel nuovo Dpcm le nuove misure sugli istituti, dopo una ...

Corriere : La stretta in altre 5 regioni e l’allarme sui contagi a scuola: tutti i nuovi colori de... - repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - borghi_claudio : Fra poco su @RadioRPL la consueta 'Scuola di magia'. Oggi parliamo di trasformazioni (dei dati sul covid) - Missgemmaparis : RT @ritadallachiesa: ++++ Vi sembra normale che un professore di italiano e storia della scuola secondaria I.C. #CarloAlbertodallaChiesa di… - GiulioMarini2 : RT @MaxChevalier7: @rep_roma Sicuramente hanno ' lavorato' pro -covid, chi affermava che sui mezzi pubblici ' non vi era certezza di contag… -