Covid e movida, a Napoli tre bar del Centro storico chiusi dalla polizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre bar del Centro antico di Napoli sono stati chiusi dalla polizia nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa di prevenzione anti-Covid 19. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani e i militari della Guardia di Finanza sono intervenuti nelle zone della “movida” di piazza Bellini, piazza del Gesù, via Mezzocannone, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Pessina e nelle strade adiacenti. Due persone sono state multate perchè consumavano bevande alcoliche in luogo pubblico e cinque per mancato utilizzo della mascherina. In via Bellini e vico Querci i titolari di due bar stavano servendo bevande al banco, mentre in via Mezzocannone il gestore di un bar stava servendo bevande ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre bar delantico disono statinell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa di prevenzione anti-19. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani e i militari della Guardia di Finanza sono intervenuti nelle zone della “” di piazza Bellini, piazza del Gesù, via Mezzocannone, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Pessina e nelle strade adiacenti. Due persone sono state multate perchè consumavano bevande alcoliche in luogo pubblico e cinque per mancato utilizzo della mascherina. In via Bellini e vico Querci i titolari di due bar stavano servendo bevande al banco, mentre in via Mezzocannone il gestore di un bar stava servendo bevande ...

repubblica : Trani, incendiato il portone di casa del sindaco Bottaro: ultima ordinanza aveva vietato la movida per il Covid: È… - aranciaverde : RT @RosannaVaroli: Trani, incendiato il portone di casa del sindaco Bottaro: ultima ordinanza aveva vietato la movida per il Covid https://… - Michele2125 : RT @RosannaVaroli: Trani, incendiato il portone di casa del sindaco Bottaro: ultima ordinanza aveva vietato la movida per il Covid https://… - sulsitodisimone : RT @RosannaVaroli: Trani, incendiato il portone di casa del sindaco Bottaro: ultima ordinanza aveva vietato la movida per il Covid https://… - Miti_Vigliero : RT @RosannaVaroli: Trani, incendiato il portone di casa del sindaco Bottaro: ultima ordinanza aveva vietato la movida per il Covid https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid movida Controlli anti - Covid, chiusi tre bar nel centro storico ...Decumani e i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid - 19 nelle zone della "movida" di ...

Residenti Centro storico genovese: assembramenti per mangiare un panino 'Le piazzette deputate al fracasso notturno della movida del centro storico genovese oggi sono posti di fortuna per consumare un panino in piedi o se ...sono il percorso giusto per combattere il Covid - ...

Covid, allerta weekend e movida: si teme un'ulteriore impennata dei contagi ciociariaoggi.it Festa al panificio e clienti serviti ai banconi dei bar, locali chiusi a Napoli Festa al panificio e clienti beccato ai banconi dei bar, locali chiusi a Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani e i militari della Guardia di Finanza effettuavano servizi tesi a ...

Covid e movida, a Napoli tre bar del Centro storico chiusi dalla polizia Tre bar del Centro antico di Napoli sono stati chiusi dalla Polizia nell'ambito dei controlli sul rispetto della normativa di prevenzione anti-Covid 19 ...

...Decumani e i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti- 19 nelle zone della "" di ...'Le piazzette deputate al fracasso notturno delladel centro storico genovese oggi sono posti di fortuna per consumare un panino in piedi o se ...sono il percorso giusto per combattere il- ...Festa al panificio e clienti beccato ai banconi dei bar, locali chiusi a Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani e i militari della Guardia di Finanza effettuavano servizi tesi a ...Tre bar del Centro antico di Napoli sono stati chiusi dalla Polizia nell'ambito dei controlli sul rispetto della normativa di prevenzione anti-Covid 19 ...