Covid, è ancora grave la bambina di Bologna. Il pediatra: "Riteniamo sia un caso isolato" (Di sabato 27 febbraio 2021) Marcello Lanari, direttore della Pediatria d'urgenza e del pronto soccorso pediatrico del Sant' Orsola di Bologna, ha fatto il punto sul caso della bambina di 11 anni attualmente ricoverata in terapia intensiva a causa del coronavirus. «Rimane un caso isolato per fortuna – ha detto al Corriere di Bologna – Non è certo questa la regola né il trend che stiamo osservando. Ma con il Covid-19 abbiamo imparato a essere smentiti frequentemente». La bambina è ricoverata al Sant'Orsola di Bologna La piccola è intubata al policlinico Sant' Orsola e le sue condizioni restano gravi. La bambina non aveva malattie pregresse o una situazione di salute tale che la rendesse più esposta alle gravi conseguenze del virus.

