Covid, è allerta assembramenti nel weekend in tutta Italia. FOTO (Di sabato 27 febbraio 2021) La giornata quasi primaverile su gran parte dell'Italia e la stretta sui colori che sta per interessare alcune regioni ha fatto scattare in tanti la voglia di incontrare amici e conoscenti, magari facendo shopping o per un aperitivo o un pranzo all'aperto

