Covid: dalla Campania alle Marche, aumentano le chiusure nelle scuole in tutta Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) Crescono di giorno in giorno le ordinanze che prevedono limitazioni al regolare svolgimento delle lezioni in presenza, soprattutto nelle zone più colpite dalle varianti del coronavirus. A breve in arrivo il parere del Cts sui contagi negli istituti scolastici. Rezza: "Chiusura dolorosa ma da considerare". De Luca: "Da lunedì chiudiamo tutte le scuole". Acquaroli: "Dad al 100% per le superiori nelle Marche". Ecco le disposizioni regione per regione Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021) Crescono di giorno in giorno le ordinanze che prevedono limitazioni al regolare svolgimento delle lezioni in presenza, soprattuttozone più colpite dvarianti del coronavirus. A breve in arrivo il parere del Cts sui contagi negli istituti scolastici. Rezza: "Chiusura dolorosa ma da considerare". De Luca: "Da lunedì chiudiamo tutte le". Acquaroli: "Dad al 100% per le superiori". Ecco le disposizioni regione per regione

MSF_ITALIA : A 2 mesi dalla prima vaccinazione in un paese ricco, è arrivata ieri in Ghana prima spedizione di vaccini #Covid19… - emergency_ong : È passato un anno dalla notizia che avrebbe cambiato le vite di tutti noi. Fin da quei primi giorni abbiamo sentito… - SkyTG24 : Un anno di Covid: Marco Mengoni canta a Bergamo L'anno che verrà di Lucio Dalla. VIDEO - AngeloJesse1 : RT @SkyTG24: Covid: dalla Campania alle Marche, aumentano le chiusure nelle scuole in tutta Italia - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid: dalla Campania alle Marche, aumentano le chiusure nelle scuole in tutta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Covid, Pasqua al museo in zona gialla, seconde case: no in fascia rossa Dalla stessa data - 'sempre se la situazione non dovesse precipitare', dice un ministro - sarà anche possibile visitare i musei anche durante i week end (ma solo con appuntamento).

Covid, I focolai aumentano, metà Italia richiude: 'Fermiamo le scuole La scuola rischia per l'ennesima volta di finire nella tenaglia della pandemia Covid rilanciata dalla variante inglese. Ieri la Campania, flagellata da 2.000 contagi al giorno, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole almeno fino a metà marzo quando saranno concluse le ...

Covid, troppi contagi: scuole chiuse in Dad, si allargano le zone rosse. Gli ultimi aggiornamenti per regione Orizzonte Scuola Il virus torna a far paura Sempre nell’ospedale empolese era ricoverato un uomo di 71 anni di San Miniato stroncato dal Covid. Passando ai contagi dall’ultimo bollettino risultano 75 nuovi casi accertati: 15 Capraia e Limite, ...

Coronavirus, il bollettino di oggi: 253 morti e 20.499 contagi Sono 20.499 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 325.404 tamponi (ieri erano stati 353.704), mentre i morti sono 253 (ieri 308) e i guariti 11.714. Il tasso di positività s ...

stessa data - 'sempre se la situazione non dovesse precipitare', dice un ministro - sarà anche possibile visitare i musei anche durante i week end (ma solo con appuntamento).La scuola rischia per l'ennesima volta di finire nella tenaglia della pandemiarilanciatavariante inglese. Ieri la Campania, flagellata da 2.000 contagi al giorno, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole almeno fino a metà marzo quando saranno concluse le ...Sempre nell’ospedale empolese era ricoverato un uomo di 71 anni di San Miniato stroncato dal Covid. Passando ai contagi dall’ultimo bollettino risultano 75 nuovi casi accertati: 15 Capraia e Limite, ...Sono 20.499 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 325.404 tamponi (ieri erano stati 353.704), mentre i morti sono 253 (ieri 308) e i guariti 11.714. Il tasso di positività s ...