Covid, Cts: "Impatto nuovi contagi su scuole, chiusure in zona rossa o con alta incidenza" (Di sabato 27 febbraio 2021) scuole, di ogni ordine e grado, da chiudere nelle zone rosse, anche quelle locali all'interno delle regioni gialle. E protocolli invariati nelle aree arancioni e gialle con la didattica in presenza al 50% nelle scuole superiori. Con la possibilità di prevedere però restrizioni ulteriori, prescindendo dal colore, quando viene superata una determinata soglia di incidenza: si balla tra i cento casi di contagio settimanali ogni 100mila abitanti rispetto agli attuali 250. Sono queste le indicazioni valutate dal Cts in una riunione sul tema scuola, il cui verbale è stato trasmesso ai ministri competenti. Gli esperti suggeriscono una modulazione delle misure, differenziando tra Comune o Provincia in base all'andamento della curva dei contagi su base territoriale e non più a livello regionale. Secondo gli ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021), di ogni ordine e grado, da chiudere nelle zone rosse, anche quelle locali all'interno delle regioni gialle. E protocolli invariati nelle aree arancioni e gialle con la didattica in presenza al 50% nellesuperiori. Con la possibilità di prevedere però restrizioni ulteriori, prescindendo dal colore, quando viene superata una determinata soglia di: si balla tra i cento casi dio settimanali ogni 100mila abitanti rispetto agli attuali 250. Sono queste le indicazioni valutate dal Cts in una riunione sul tema scuola, il cui verbale è stato trasmesso ai ministri competenti. Gli esperti suggeriscono una modulazione delle misure, differenziando tra Comune o Provincia in base all'andamento della curva deisu base territoriale e non più a livello regionale. Secondo gli ...

repubblica : ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle - TgLa7 : #Covid, #Franceschini: 'Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, i… - repubblica : ?? Covid, Cts al governo: 'C'e' impatto contagi nelle scuole. Stop sempre in zone rosse e con 100 casi ogni 100mila… - sulsitodisimone : Il Cts: 'Scuole chiuse in zona rossa o in aree con alta incidenza Covid' - Je_Scotti : RT @Frances43279623: @borghi_claudio @IvoAyrton Siate felici per questi ragazzi che un po ritrovano la voglia di vivere. Fanno bene. A fanc… -