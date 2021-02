Covid, cosa cambia con il Dpcm di marzo? (Di sabato 27 febbraio 2021) Venerdì scadrà il Dpcm firmato in precedenza da Giuseppe Conte, mentre ora le Regioni si apprestano ad esaminare il nuovo decreto del governo Draghi. Entrerà in vigore il 6 marzo e ci rimarrà fino al 6 aprile, giorno di Pasquetta. Come riferimento, si continuerà ad avere il sistema con le diverse fasce colorate, ma a cambiare saranno i parametri. Ecco cosa prevede il Dpcm di marzo. Quali attività riapriranno con il Dpcm di marzo? Con il Dpcm di marzo ci saranno attività che potranno riaprire dopo una lunga e sofferente chiusura. A partire dal 27 marzo i musei, i cinema e le attività culturali potranno finalmente riaprire i battenti, ma a delle condizioni. Nel weekend e nei giorni festivi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Venerdì scadrà ilfirmato in precedenza da Giuseppe Conte, mentre ora le Regioni si apprestano ad esaminare il nuovo decreto del governo Draghi. Entrerà in vigore il 6e ci rimarrà fino al 6 aprile, giorno di Pasquetta. Come riferimento, si continuerà ad avere il sistema con le diverse fasce colorate, ma are saranno i parametri. Eccoprevede ildi. Quali attività riapriranno con ildi? Con ildici saranno attività che potranno riaprire dopo una lunga e sofferente chiusura. A partire dal 27i musei, i cinema e le attività culturali potranno finalmente riaprire i battenti, ma a delle condizioni. Nel weekend e nei giorni festivi ...

Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - SkyTG24 : Covid, ecco i colori delle regioni e cosa si può fare e non fare nei diversi territori - NicolaPorro : Archiviare il modello cinese e i lockdown paternalisti. @CorradoOcone racconta cosa dobbiamo augurarci dal premier… - GiovanniRoi : Covid: Parrucchieri, fiere e teatri, cosa conterrà il nuovo Dpcm. Ma questo dimostra a Parrucchieri di avere rispetto su tutto. - clikservernet : Covid, via libera in Usa al vaccino monodose Janssen (J&J). “Entro metà marzo decisione dell’Ema”. Cosa significa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Covid: appello Sala, nel week - end comportamento corretto Ma c'è una cosa che dovremmo avere imparato: più ce ne approfittiamo, e più paghiamo pegno". .

Beach Volley, rivoluzione in Qatar: le giocatrici potranno stare in bikini Una festa vera per lo sport che ancora viaggia a spizzichi e bocconi come tutto, nel mondo che fatica a liberarsi dalla morsa del Covid. Ma la festa non aveva tenuto conto di quel pezzo della storia, ...

Covid: Parrucchieri, fiere e teatri, cosa conterrà il nuovo Dpcm Agenzia ANSA Covid: appello Sala, nel week-end comportamento corretto MILANO, 27 FEB - "Comportatevi in modo adeguato al difficile momento": è questo l'appello con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiude un video su Facebook in cui invita i milanesi, nell'ultimo f ...

Vaccini, una sola dose dello Pfizer potrebbe bastare per chi ha già avuto il virus Una dose singola del vaccino Pfizer può essere sufficiente a proteggere da contagi futuri le persone che sono già state affette da Covid-19. Emerge da due nuovi articoli ...

Ma c'è unache dovremmo avere imparato: più ce ne approfittiamo, e più paghiamo pegno". .Una festa vera per lo sport che ancora viaggia a spizzichi e bocconi come tutto, nel mondo che fatica a liberarsi dalla morsa del. Ma la festa non aveva tenuto conto di quel pezzo della storia, ...MILANO, 27 FEB - "Comportatevi in modo adeguato al difficile momento": è questo l'appello con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiude un video su Facebook in cui invita i milanesi, nell'ultimo f ...Una dose singola del vaccino Pfizer può essere sufficiente a proteggere da contagi futuri le persone che sono già state affette da Covid-19. Emerge da due nuovi articoli ...