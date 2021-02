Covid Campania, scuola chiusa da 1 marzo: ordinanza De Luca (Di sabato 27 febbraio 2021) Scuole chiuse in Campania da lunedì 1 marzo fino al 14 marzo per l’emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha infatti firmato l’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle Università. La misura ha decorrenza da lunedì 1° marzo e fino a domenica 14 marzo. La misura era stata annunciata ieri dal governatore campano nel corso di una diretta Facebook. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione De Luca prevede comunque lo svolgimento in presenza delle attività destinati agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità “previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Scuole chiuse inda lunedì 1fino al 14per l’emergenza coronavirus. Il presidente della Regione Vincenzo Deha infatti firmato l’che dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle Università. La misura ha decorrenza da lunedì 1°e fino a domenica 14. La misura era stata annunciata ieri dal governatore campano nel corso di una diretta Facebook. L’firmata dal presidente della Regione Deprevede comunque lo svolgimento in presenza delle attività destinati agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità “previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle ...

