Covid, cambia nuovamente la mappa delle regioni: nuovi colori dal 1° marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Nunziati cambia nuovamente la mappa delle regioni italiane e delle fasce di rischio con le relative misure anti-contagio. Con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza due regioni entrano in zona rossa, si allarga la zona arancione, una regione torna in zona gialla ed entra in zona bianca la prima regione italiana. Covid, nuovi colori delle Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 27 febbraio 2021) Alessandro Nunziatilaitaliane efasce di rischio con le relative misure anti-contagio. Con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza dueentrano in zona rossa, si allarga la zona arancione, una regione torna in zona gialla ed entra in zona bianca la prima regione italiana.Impronta Unika.

