Covid, cambia la strategia italiana sui vaccini: priorità alle prime dosi. Cosa significa e cosa cambia (Di sabato 27 febbraio 2021) Mario Draghi pronto al cambio di passo sui vaccini contro il Covid. Il premier guarda al modello inglese: priorità alle prime dosi. Draghi vuole dare una svolta alla campagna di vaccinazione e l’Italia potrebbe cambiare rotta per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini contro il Covid. Una strategia che potrebbe salvare il Paese dalla terza ondata – che in molti continuano a ritenere inevitabile – o che potrebbe esporre il Paese alla terza ondata, nel caso in cui non funzionasse come previsto. Per questo motivo l’Italia, che guarda al modello inglese, dovrebbe muoversi per gradi in attesa di una base medico-scientifica più solida. La strategia della scorta per il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Mario Draghi pronto al cambio di passo suicontro il. Il premier guarda al modello inglese:. Draghi vuole dare una svolta alla campagna di vaccinazione e l’Italia potrebbere rotta per quanto riguarda la somministrazione deicontro il. Unache potrebbe salvare il Paese dalla terza ondata – che in molti continuano a ritenere inevitabile – o che potrebbe esporre il Paese alla terza ondata, nel caso in cui non funzionasse come previsto. Per questo motivo l’Italia, che guarda al modello inglese, dovrebbe muoversi per gradi in attesa di una base medico-scientifica più solida. Ladella scorta per il ...

