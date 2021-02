Covid, Antonelli: “Nessun margine per ammorbidire le misure” (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon è tempo “di ritorno alla normalità”. A sostenerlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è Massimo Antonelli, componente del Comitato tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli. L’ultimo monitoraggio della cabina di regia “contiene una serie di indicatori che devono far riflettere. Nell’ultima settimana l’incidenza è aumentata da 135 a 145 nuovi casi su 100 mila abitanti nei 7 giorni. Dunque è lontanissima da quel 50 su 100 mila che potrebbe permettere di fare tracciamento e ‘anticipare’ il cammino del virus”. Nelle terapie intensive di alcune regioni “il tasso di occupazione dei letti ha superato il 30%, considerata la soglia limite, quello nazionale si mantiene sul 24%”. In alcune aree meno attrezzate “sono cominciati i trasferimenti di malati da ospedali che hanno esaurito la capienza e li smistano in altre ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon è tempo “di ritorno alla normalità”. A sostenerlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è Massimo, componente del Comitato tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli. L’ultimo monitoraggio della cabina di regia “contiene una serie di indicatori che devono far riflettere. Nell’ultima settimana l’incidenza è aumentata da 135 a 145 nuovi casi su 100 mila abitanti nei 7 giorni. Dunque è lontanissima da quel 50 su 100 mila che potrebbe permettere di fare tracciamento e ‘anticipare’ il cammino del virus”. Nelle terapie intensive di alcune regioni “il tasso di occupazione dei letti ha superato il 30%, considerata la soglia limite, quello nazionale si mantiene sul 24%”. In alcune aree meno attrezzate “sono cominciati i trasferimenti di malati da ospedali che hanno esaurito la capienza e li smistano in altre ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Antonelli Covid, Antonelli (Cts): "Non è tempo di riaperture, attenzione agli spostamenti" ...la auspicano Massimo Antonelli, componente del Comitato tecnico - scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli, dove ieri su 74 ricoverati in terapia intensiva ben 50 erano affetti da Covid - 19.

Adriano Galliani positivo al Covid Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid - 19 , a seguito dell'ultimo ... insieme ai dirigenti dell'Inter, Marotta, Fassone e Antonelli. Dirigenti dell'Inter positivi al ...

