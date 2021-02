fattoquotidiano : IN CATTEDRA L’ex premier ricorda i primi giorni del Covid e ironizza sui “nuovi europeisti”. Poi il rientro a Roma… - MediasetTgcom24 : Covid, a Roma folla nelle zona della movida #Roma - virginiaraggi : Creare posti di lavoro, uscire dall’emergenza Covid e investire sul futuro della città. Sono gli obiettivi che ispi… - Mauro_di_Roma : Sempre troppo signora @GiorgiaMeloni con il misero parvenu @GiuseppeConteIT che dopo 15 mesi di fallimenti da lezio… - Piero_Farenti : @DanyRoma83 @Fabius40884986 Appunto, è proprio quello che dico io. La Roma è stata presa da un grande gruppo, cioè… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma

Il Messaggero

ALLERTA ASSEMBRAMENTI NEL WEEKEND 27 febbraio 2021 21:38, afolla nelle zona della movida - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...In attesa che Pat, uno dei migliori chitarristi sulla scena mondiale, ricominci a girare il mondo (salvo imprevistisarà a, al Parco della Musica, domenica 2 maggio con la sua band, e poi ...Alla cerimonia nella cripta della Basilica di San Benedetto partecipano le delegazioni istituzionali e religiose delle città di Norcia, Subiaco e Cassino.ROMA - I numeri dell’epidemia di Covid-19 in Italia stanno risalendo e preoccupano: secondo alcuni potrebbero essere le spie di una terza ondata e di sicuro descrivono una situazione che va seguita co ...