Covid, a Napoli ospedali reggono terza ondata ma al Cardarelli terapia intensiva quasi piena (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSituazione intensa all’Ospedale Cotugno di Napoli per la nuova ondata di contagi di Covid19 in città e provincia. L’ospedale partenopeo specializzato in malattie infettive resiste alla terza ondata che sta affollando nuovamente quasi tutti i posti letto, in particolare le degenze ordinarie, e un maggiore affollamento si registra anche nei 50 posti di terapia subintensiva, non tutti pieni, rispetto alle ultime settimane. In terapia intensiva i circa 30 posti disponibili non sono al completo. Anche all’Ospedale Cardarelli in aumento i pazienti, con affollamento in terapia intensiva Covid19 dove a mezzogiorno erano liberi solo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSituazione intensa all’Ospedale Cotugno diper la nuovadi contagi di19 in città e provincia. L’ospedale partenopeo specializzato in malattie infettive resiste allache sta affollando nuovamentetutti i posti letto, in particolare le degenze ordinarie, e un maggiore affollamento si registra anche nei 50 posti disub, non tutti pieni, rispetto alle ultime settimane. Ini circa 30 posti disponibili non sono al completo. Anche all’Ospedalein aumento i pazienti, con affollamento in19 dove a mezzogiorno erano liberi solo ...

