Covid-19 terapia domiciliare: ecco come sconfiggere il virus (Di sabato 27 febbraio 2021) . Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito terapiaomiciliare.org. Foto di Gerd Altmann da PixabayNello specifico si tratta di una rete di esperti costruita dall’avvocato Erich Grimaldi. La terapia sta funzionando come si evince dai molti messaggi presenti sulla pagina Facebook del gruppo “terapia domiciliare Covid 19” dove gli iscritti, che due giorni fa erano 93.000, aumentano sempre più grazie al passaparola. Grimaldi, da aprile scorso, ha radunato molti medici che stavano trovando un modo per curare la malattia. Da Nord a Sud, oggi sono più di mille i professionisti che hanno condiviso l’approccio terapeutico salva vita: 400-500 i medici che si confrontano nelle chat e che sono disponibili a curare i malati anche da remoto. Gli altri sono ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) . Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sitoomiciliare.org. Foto di Gerd Altmann da PixabayNello specifico si tratta di una rete di esperti costruita dall’avvocato Erich Grimaldi. Lasta funzionandosi evince dai molti messaggi presenti sulla pagina Facebook del gruppo “19” dove gli iscritti, che due giorni fa erano 93.000, aumentano sempre più grazie al passaparola. Grimaldi, da aprile scorso, ha radunato molti medici che stavano trovando un modo per curare la malattia. Da Nord a Sud, oggi sono più di mille i professionisti che hanno condiviso l’approccio terapeutico salva vita: 400-500 i medici che si confrontano nelle chat e che sono disponibili a curare i malati anche da remoto. Gli altri sono ...

Agenzia_Ansa : Sono 2.194 i pazienti in terapia intensiva, con un aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in… - Corriere : Antonelli (Cts): «Si abbassa l’età media di chi è in terapia intensiva» - petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - zazoomblog : Covid-19 terapia domiciliare: ecco come sconfiggere il virus - #Covid-19 #terapia #domiciliare: - CadoSullaLuna : A Bologna c'è una bimba di undici anni intubata in terapia intensiva, per covid. No patologie pregresse. Mia mamma… -