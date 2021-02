Covid-19 | scuole verso una nuova chiusura

Leggi su vanityfair

(Di sabato 27 febbraio 2021) Le scuole come focolai dell’epidemia. Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha spiegato come «il tasso di incidenza sta crescendo in età scolastica. Abbiamo una diminuzione dell’età media dei casi […] cominciamo a vedere focolai nelle scuole e ciò potrebbe essere conseguenza delle varianti che infettano di più i bambini, ma senza casi gravi. Quest’ultimo è un elemento di cui tenere conto», ha cominciato Rezza, senza escludere una nuova chiusura degli istituti scolastici. «Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso, ma laddove ci sono dei focolai o presenza di varianti è chiaro che tale decisione dolorosa è assolutamente da considerare. Dobbiamo essere pragmatici». Cosa, questa, che potrebbe prescindere anche dai colori.