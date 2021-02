Covid-19 | nuovo studio sulle varianti

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tra le mutazioni in aumento scoperte in quei campioni di fine autunno e inizio inverno, la L452R era dominante. Questa mutazione, insieme ad altre quattro mutazioni, si verifica in una variante del coronavirus della California scoperta di recente, denominata CAL.20C (denominata anche B.1.427 e B.1.429), che sta subendo una massiccia espansione in tutto lo stato ed è associata a molti focolai. In alcuni campioni, i ricercatori hanno trovato un’altra variante del virus portatore di L452R emersa più di recente. Ora sta circolando anche in California e ha iniziato a presentarsi in tutti gli stati. Questa variante ha causato l’unico caso registrato di-19 nelle scimmie infettando una truppa di gorilla allo zoo di San Diego all’inizio di gennaio. In quella variante più recente, denominata CAL.20A (B.1.232), la mutazione L452R è l’unica nella proteina Spike che ...