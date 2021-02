Covid-19, Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione, Basilicata e Molise in zona rossa. Sardegna in zona bianca. Speranza ha firmato ordinanze (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministro Speranza ha formato le ordinanze in merito alle nuove classificazioni di zone a rischio Covid. La Sardegna va in zona bianca. In zona arancione Lombardia, Piemonte e Marche. Rosse Basilicata e Molise. Da lunedì primo marzo passeranno in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Ministroha formato lein merito alle nuove classificazioni di zone a rischio. Lava in. In. Rosse. Da lunedì primo marzo passeranno in areale Regionie in areale Regioni. La L'articolo .

